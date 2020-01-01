Влагостойкий ламинат
Водостойкий ламинат (или влагостойкий) – это современное напольное покрытие, которое пришло на смену классическому ламинату. Одно из основных преимуществ которого является устойчивость к влаге и воде.
Водостойкий ламинат, в широких кругах, еще называют «пластиковый ламинат» или «водостойкий ПВХ ламинат».
Водостойкость, такой ламинат, приобретает за счет добавления в состав поливинилхлорида и кварцевого песка.
Покупателей часто волнует вопрос, а не вреден ли виниловый ламинат для здоровья?
Нет, водостойкий ламинат не выделяет вредных веществ, что подтверждают сертификаты и ГОСТ-ы.
Способы монтажа водостойкого ламината
Водостойкий виниловый ламинат может иметь замковую или клеевую систему монтажа.
- Первый вариант более прост в плане укладки и дальнейшего использования, а также может похвастаться увеличенным сроком эксплуатации.
- Клеевая система монтируется сложнее. Водостойкий ламинат с таким типом замка можно монтировать как на стены, так и на потолок.
Перед выбором того или иного способа монтажа, советуем проконсультироваться с нашими менеджерами.
Технические характеристики водостойкого ламината
Среди прочих преимуществ, водостойкий виниловый ламинат обладает следующими характеристиками / преимуществами:
- Гарантия производителя – до 20 лет
- Класс – от 31 до 43
- Устойчивость к возгоранию
- Водостойкость – 100%
- Возможность применения с системой «Теплый пол»
- Защита от «выгорания» цвета и «царапок»
- Возможность монтировать во влажных помещения, вплоть до ванной и бани
Как выбрать водостойкий ламинат?
Перед покупкой водостойкого ламината, необходимо определить уровень влажности в комнате. Для кухни и коридора, а также других комнат, где контакты с влагой ограничены, подойдут влагостойкий ламинат с механическим замком.
Для ванн, зон вокруг бассейнов и других помещений с сильными и частыми температурными перепадами лучше использовать водостойкий ламинат с клеевым замком.
Обратите внимание
Чтобы определить, каким является ламинат, необходимо тщательно изучить упаковку. Если уровень поглощения воды минимальный, на упаковке вы найдете следующие слова: Waterresist, Aquastop, Aqua+. Вместо или помимо надписей на упаковке может присутствовать пиктограмма: зонтик, капля, кран. Если покрытие не устойчиво к влаге и воде, на нем изображается перечеркнутая ванна.
Также при выборе изделия необходимо обратить внимание на следующие характеристики:
- Материал основы. В составе должен присутствовать ПВХ (поливинилхлорид).
- Коэффициент разбухания, который демонстрирует степень разложения покрытия после пребывания в воде в течение 24 часов. Если изделие невлагостойкое, коэффициент составляет 18%.
- Срок годности пластикового водостойкого ламината прописывается в сопроводительных документах или на упаковке и обозначает, сколько прослужит материал при условии соблюдения всех рекомендаций производителя.
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