за м

3 290 за м 2

за м

2 890 за м 2

за м

1 729 за м 2

за м

1 650 за м 2

2 100 за м 2

2 640 за м 2

за м

1 650 за м 2

за м

2 639 за м 2

за м

2 695 за м 2

за м

3 190 за м 2

за м

2 290 за м 2

2 049 за м 2

1 729 за м 2

за м

за м

Влагостойкий ламинат

Водостойкий ламинат (или влагостойкий) – это современное напольное покрытие, которое пришло на смену классическому ламинату. Одно из основных преимуществ которого является устойчивость к влаге и воде.

Водостойкий ламинат, в широких кругах, еще называют «пластиковый ламинат» или «водостойкий ПВХ ламинат».

Водостойкость, такой ламинат, приобретает за счет добавления в состав поливинилхлорида и кварцевого песка.

Покупателей часто волнует вопрос, а не вреден ли виниловый ламинат для здоровья?

Нет, водостойкий ламинат не выделяет вредных веществ, что подтверждают сертификаты и ГОСТ-ы.

Способы монтажа водостойкого ламината

Водостойкий виниловый ламинат может иметь замковую или клеевую систему монтажа.

Первый вариант более прост в плане укладки и дальнейшего использования, а также может похвастаться увеличенным сроком эксплуатации. Клеевая система монтируется сложнее. Водостойкий ламинат с таким типом замка можно монтировать как на стены, так и на потолок.

Перед выбором того или иного способа монтажа, советуем проконсультироваться с нашими менеджерами.

Технические характеристики водостойкого ламината

Среди прочих преимуществ, водостойкий виниловый ламинат обладает следующими характеристиками / преимуществами:

Гарантия производителя – до 20 лет

Класс – от 31 до 43

Устойчивость к возгоранию

Водостойкость – 100%

Возможность применения с системой «Теплый пол»

Защита от «выгорания» цвета и «царапок»

Возможность монтировать во влажных помещения, вплоть до ванной и бани

Как выбрать водостойкий ламинат?

Перед покупкой водостойкого ламината, необходимо определить уровень влажности в комнате. Для кухни и коридора, а также других комнат, где контакты с влагой ограничены, подойдут влагостойкий ламинат с механическим замком.

Для ванн, зон вокруг бассейнов и других помещений с сильными и частыми температурными перепадами лучше использовать водостойкий ламинат с клеевым замком.

Обратите внимание

Чтобы определить, каким является ламинат, необходимо тщательно изучить упаковку. Если уровень поглощения воды минимальный, на упаковке вы найдете следующие слова: Waterresist, Aquastop, Aqua+. Вместо или помимо надписей на упаковке может присутствовать пиктограмма: зонтик, капля, кран. Если покрытие не устойчиво к влаге и воде, на нем изображается перечеркнутая ванна.

Также при выборе изделия необходимо обратить внимание на следующие характеристики:

Материал основы. В составе должен присутствовать ПВХ (поливинилхлорид). Коэффициент разбухания, который демонстрирует степень разложения покрытия после пребывания в воде в течение 24 часов. Если изделие невлагостойкое, коэффициент составляет 18%. Срок годности пластикового водостойкого ламината прописывается в сопроводительных документах или на упаковке и обозначает, сколько прослужит материал при условии соблюдения всех рекомендаций производителя.

Где купить водостойкий ламинат хорошего качества

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