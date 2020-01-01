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Виниловые полы
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Водостойкий ламинат

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-10%
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SPC ламинат Evofloor Optima Click - Дуб Индиго
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SPC ламинат Evofloor Optima Click - Дуб Индиго (633-1 Оak Indigo)
1999
1 799  за м2
4 039  за упак.
-10%
скидка
SPC ламинат Evofloor Optima Click - Дуб Бронза
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SPC ламинат Evofloor Optima Click - Дуб Бронза (571-2 Оak Bronze)
1999
1 799  за м2
4 039  за упак.
Виниловый ламинат Vinilam - Ceramo (клеевой) Сланцевый Камень
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Виниловый ламинат Vinilam - Ceramo (клеевой) Сланцевый Камень (61605 (2.5))
1 729  за м2
7 884  за упак.
Виниловый ламинат Vinilam Click - Дуб Бург (11003)
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Виниловый ламинат Vinilam Click - Дуб Бург (11003) (11003)
2 049  за м2
6 454  за упак.
Виниловый ламинат Alpine Floor - Stone Ричмонд
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Виниловый ламинат Alpine Floor - Stone Ричмонд (ECO 4-1)
2 290  за м2
5 107  за упак.
-10%
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SPC ламинат Evofloor Optima Click - Дуб Миндаль
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SPC ламинат Evofloor Optima Click - Дуб Миндаль (574-2 Оak Mindal)
1999
1 799  за м2
4 039  за упак.
Виниловый ламинат Alpine Floor - Premium XL Дуб Природный Изысканный
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Виниловый ламинат Alpine Floor - Premium XL Дуб Природный Изысканный (ECO 7-6)
3 190  за м2
8 741  за упак.
-10%
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SPC ламинат Evofloor Optima Click - Груша Капучино
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SPC ламинат Evofloor Optima Click - Груша Капучино (603-3 Pear Cappucino)
1999
1 799  за м2
4 039  за упак.
Виниловый ламинат Moduleo - Impress Country Oak (54225)
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Виниловый ламинат Moduleo - Impress Country Oak (54225) (54225)
2 695  за м2
4 743  за упак.
-10%
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SPC ламинат Evofloor Optima Click - Дуб Арктический
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SPC ламинат Evofloor Optima Click - Дуб Арктический (087-2 Оak Arctic)
1999
1 799  за м2
4 039  за упак.
Виниловый ламинат Fine Floor - Rich Collection Дуб Катания
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Виниловый ламинат Fine Floor - Rich Collection Дуб Катания (FF-1978)
2 639  за м2
4 645  за упак.
-10%
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SPC ламинат Evofloor Optima Click - Дуб Гавана
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SPC ламинат Evofloor Optima Click - Дуб Гавана (016-6 Oak Gavana)
1999
1 799  за м2
4 039  за упак.
SPC Ламинат Refloor - Fargo Дуб Песчаный остров
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SPC Ламинат Refloor - Fargo Дуб Песчаный остров (VL 88018-001)
1 650  за м2
3 623  за упак.
-10%
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SPC ламинат Evofloor Optima Click - Дуб Янтарный
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SPC ламинат Evofloor Optima Click - Дуб Янтарный (577-1 Оak Amber)
1999
1 799  за м2
4 039  за упак.
SPC ламинат Vinilam - Ceramo Дуб Цюрих
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SPC ламинат Vinilam - Ceramo Дуб Цюрих (8875-EIR)
2 640  за м2
7 234  за упак.
Виниловый ламинат AquaFloor - Nano (AF3201N)
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Виниловый ламинат AquaFloor - Nano (AF3201N) (AF3201N)
2 100  за м2
7 392  за упак.
SPC Ламинат Refloor - Fargo Дуб Кантри
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SPC Ламинат Refloor - Fargo Дуб Кантри (DL 1603)
1 650  за м2
3 416  за упак.
-10%
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SPC ламинат Evofloor Optima Click - Дуб Ивори
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SPC ламинат Evofloor Optima Click - Дуб Ивори (100-1 Оak Ivory)
1999
1 799  за м2
4 039  за упак.
Виниловый ламинат Vinilam - Ceramo (клеевой) Дуб Берн
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Виниловый ламинат Vinilam - Ceramo (клеевой) Дуб Берн (8885-EIR (2.5))
1 729  за м2
7 383  за упак.
-10%
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SPC ламинат Evofloor Optima Click - Дуб Сишел
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SPC ламинат Evofloor Optima Click - Дуб Сишел (520-5 Оak Seashell)
1999
1 799  за м2
4 039  за упак.
Дизайн плитка ПВХ Allura Forbo - Click XXL Дуб Серый
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Дизайн плитка ПВХ Allura Forbo - Click XXL Дуб Серый (60280)
2 890  за м2
6 185  за упак.
-10%
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SPC ламинат Evofloor Optima Click - Груша Карамель
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SPC ламинат Evofloor Optima Click - Груша Карамель (608-5 Pear Caramel)
1999
1 799  за м2
4 039  за упак.
Виниловый ламинат Allure Floor - Isocore (7.5 мм) Севилья серая
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Виниловый ламинат Allure Floor - Isocore (7.5 мм) Севилья серая (IC1176532706)
3 290  за м2
6 021  за упак.
-10%
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SPC ламинат Evofloor Optima Click - Дуб Дымчатый
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SPC ламинат Evofloor Optima Click - Дуб Дымчатый (35-23 Оak Smoke)
1999
1 799  за м2
4 039  за упак.
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Влагостойкий ламинат

Водостойкий ламинат (или влагостойкий) – это современное напольное покрытие, которое пришло на смену классическому ламинату. Одно из основных преимуществ которого является устойчивость к влаге и воде.

Водостойкий ламинат

Водостойкий ламинат, в широких кругах, еще называют «пластиковый ламинат» или «водостойкий ПВХ ламинат».

Водостойкость, такой ламинат, приобретает за счет добавления в состав поливинилхлорида и кварцевого песка.

Покупателей часто волнует вопрос, а не вреден ли виниловый ламинат для здоровья?

Нет, водостойкий ламинат не выделяет вредных веществ, что подтверждают сертификаты и ГОСТ-ы.

Способы монтажа водостойкого ламината

Водостойкий виниловый ламинат может иметь замковую или клеевую систему монтажа.

    1. Первый вариант более прост в плане укладки и дальнейшего использования, а также может похвастаться увеличенным сроком эксплуатации.
    2. Клеевая система монтируется сложнее. Водостойкий ламинат с таким типом замка можно монтировать как на стены, так и на потолок.

Перед выбором того или иного способа монтажа, советуем проконсультироваться с нашими менеджерами.

Технические характеристики водостойкого ламината

Среди прочих преимуществ, водостойкий виниловый ламинат обладает следующими характеристиками / преимуществами:

Качество

      • Гарантия производителя – до 20 лет
      • Класс – от 31 до 43
      • Устойчивость к возгоранию
      • Водостойкость – 100%
      • Возможность применения с системой «Теплый пол»
      • Защита от «выгорания» цвета и «царапок»
      • Возможность монтировать во влажных помещения, вплоть до ванной и бани

Как выбрать водостойкий ламинат?

Перед покупкой водостойкого ламината, необходимо определить уровень влажности в комнате. Для кухни и коридора, а также других комнат, где контакты с влагой ограничены, подойдут влагостойкий ламинат с механическим замком.

Для ванн, зон вокруг бассейнов и других помещений с сильными и частыми температурными перепадами лучше использовать водостойкий ламинат с клеевым замком.

Обратите внимание

Чтобы определить, каким является ламинат, необходимо тщательно изучить упаковку. Если уровень поглощения воды минимальный, на упаковке вы найдете следующие слова: Waterresist, Aquastop, Aqua+. Вместо или помимо надписей на упаковке может присутствовать пиктограмма: зонтик, капля, кран. Если покрытие не устойчиво к влаге и воде, на нем изображается перечеркнутая ванна.

Также при выборе изделия необходимо обратить внимание на следующие характеристики:

      1. Материал основы. В составе должен присутствовать ПВХ (поливинилхлорид).
      2. Коэффициент разбухания, который демонстрирует степень разложения покрытия после пребывания в воде в течение 24 часов. Если изделие невлагостойкое, коэффициент составляет 18%.
      3. Срок годности пластикового водостойкого ламината прописывается в сопроводительных документах или на упаковке и обозначает, сколько прослужит материал при условии соблюдения всех рекомендаций производителя.

Где купить водостойкий ламинат хорошего качества

Логотип Вини-Пол

Купить виниловый водостойкий ламинат вы можете в нашей компании. Вся продукция сертифицирована. Вы можете запросить сертификат на каждый товар у наших менеджеров.

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